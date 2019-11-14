شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يأمل في استعادة «بوجبا» قبل الديربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يأمل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في عودة نجمه الفرنسي بول بوجبا من الإصابة قبل مباراة الديربي أمام مانشستر سيتي بعد ثلاثة أسابيع.

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وكان «بوجبا» قد ابتعد عن المشاركات بعد تعرضه للإصابة خلال تعادل فريقه مع أرسنال 1-1 في سبتمبر الماضي، إذ عانى اللاعب من مشاكل في الكاحل الأيمن.

ويقوم الفرنسي حاليًا بعملية التأهيل من أجل العودة، بعد إزالة واقي القدم في وقت سابق هذا الأسبوع، حسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.

ويخطط النادي لاستعادة لاعبه قبل مواجهة مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد في السابع من ديسمبر القادم، إذ من المنتظر أن يشارك «بوجبا» في تدريبات فريقه تدريجيًا كما سيشارك في مباراة تدريبية مع فريق الشباب.