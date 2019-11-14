شكرا لقرائتكم تعرف على موعد وصول المنتخبات المشاركة ببطولة العالم لرفع الأثقال "مكفوفين"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح عبيد أن الإيراني مرتضى نجافي وصل مصر أمس وهو رئيس اللجنة الطبية المشرفة على البطولة وفى الثالثة فجر الجمعة يصل الدكتور فيليب والدكتورة كارولين وهما من النمسا وذلك للإشراف الطبي على فرق البطولة كاملة .
وفى التاسعة من صباح الجمعة يصل نظام دوديل رئيس لجنة رفع الأثقال بالاتحاد الدولي للمكفوفين برفقه ثلاثة من اللجنة الفتية ولجنة التحكيم وهم جميعا من دولة إيران .
كما يصل فجر السبت سيرجيو رئيس اللجنة الفنية وهو من دولة بورتوريكو فيما تبدأ وصول الفرق جميعا يومي الجمعة والسبت فيما عدا المنتخب الليبي الذي يصل مساء اليوم إلى مطار برج العرب ومنه إلى مقر البطولة .
وتضُم البطولة 12 دولة مختلفة حول العالم وهم [ تركيا - روسيا - اوكرانيا - التشيك - اليابان - ليبيا - زيمبابوي - الهند - جورجيا - فنزويلا - نيجيريا ] بجانب المنتخب الوطني المصري.
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