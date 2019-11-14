شكرا لقرائتكم الأهلي: حسام عاشور جاهز للمشاركة في المباريات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يذكر أن الأهلي حدد الثلاثاء المقبل موعدا لخوض مباراة ودية أمام الاتصالات ضمن الاستعداد لمواجهة الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري، قبل السفر إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي التونسي يوم 29 من الشهر ذاته في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا على استاد رادس بالعاصمة التونسية.
وكانت قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا قد وضعت الأهلي على رأس المجموعة الثانية مع أندية النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينوم الزيمبابوي.
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