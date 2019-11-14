شكرا لقرائتكم الأهلي: حسام عاشور جاهز للمشاركة في المباريات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفني للأهلي جاهزية حسام عاشور كابتن الفريق الأحمر بعد مشاركته في مران الفريق الجماعي كاملا أمس الأربعاء.

وأدى عاشور جلسة تأهيل في الجيم على هامش مران الفريق الاثنين الماضي قبل أن يشارك في جزء من تدريبات الكرة في مران الثلاثاء، ثم المشاركة في المران الجماعي كاملا أمس، ليعلن جاهزيته للمرحلة المقبلة.

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يذكر أن الأهلي حدد الثلاثاء المقبل موعدا لخوض مباراة ودية أمام الاتصالات ضمن الاستعداد لمواجهة الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري، قبل السفر إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي التونسي يوم 29 من الشهر ذاته في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا على استاد رادس بالعاصمة التونسية.

وكانت قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا قد وضعت الأهلي على رأس المجموعة الثانية مع أندية النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينوم الزيمبابوي.