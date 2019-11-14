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شكرا لقرائتكم رسميا.. علاء عبد العال مديراً فنياً لبتروجت خلفا لعودة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أولا : إنهاء التعاقد مع الجهاز الفني السابق للفريق بقيادة محمد عوده بالتراضي ، حيث تم أمس الأربعاء الإنتهاء من جميع الإجراءات وتوجيه الشكر اليه ومعه جهازه المعاون .
ثالثًا : إعادة هيكلة إدارة الفريق الأول لتصبح كالآتى :
مهندس إسلام مكي عضو مجلس الادارة ومشرفا علي نشاط كره القدم ، مصطفي هنداوي مديرا للكرة ، علاء عبد العال مديرا فنيا للفريق وجهازه المعاون بالكامل من أبناء بتروجت (قطاع الناشئين) محمد ثابت مدربا عام أحمد شعبان مدربا شريف بيومي مدرباعبدالخالق حسني - مدربا لحراس المرمىاستمرار الجهاز الطبي بقياده د/ مدحت خلاف
يذكر أن بتروجت يحتل المركز الثامن بجدول المجموعة الثانية بالقسم الثانى برصيد 4 نقاط من تعادل امام شبين والفوز على الداخلية بينما خسر فى لقاءين أمام سيراميكا كليوباترا والنصر .
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