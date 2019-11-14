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رسميا.. علاء عبد العال مديراً فنياً لبتروجت خلفا لعودة...

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جدة - عمرو شويل استقر مجلس إدارة بتروجت برئاسة المهندس إبراهيم رمضان ، على إعادة هيكلة الفريق الاول بناء علي الرؤية والاستراتيجية الجديدة لمجلس الإدارة لعودة الفريق الكروى إلي الدوري الممتاز، وجاء تشكيل الجهاز الجديد على النحو التالى : 

 

أولا : إنهاء التعاقد مع الجهاز الفني السابق للفريق بقيادة محمد عوده بالتراضي ، حيث  تم أمس الأربعاء الإنتهاء من جميع الإجراءات وتوجيه الشكر اليه ومعه جهازه المعاون .

 

ثانيا: التعاقد مع علاء عبد العال مديرا فنيا للفريق حيث تم صباح اليوم الخميس توقيع العقد بمكتب ابراهيم رمضان رئيس النادي  .

 

ثالثًا : إعادة هيكلة إدارة الفريق الأول لتصبح كالآتى :

 

مهندس إسلام مكي عضو مجلس الادارة ومشرفا علي نشاط كره القدم ، مصطفي هنداوي مديرا للكرة ، علاء عبد العال مديرا فنيا للفريق وجهازه المعاون بالكامل من أبناء بتروجت (قطاع الناشئين) محمد ثابت مدربا عام أحمد شعبان مدربا شريف بيومي مدرباعبدالخالق حسني - مدربا لحراس المرمىاستمرار الجهاز الطبي بقياده د/ مدحت خلاف 

 

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يذكر أن بتروجت يحتل المركز الثامن بجدول المجموعة الثانية بالقسم الثانى برصيد 4 نقاط من تعادل امام شبين والفوز على الداخلية بينما خسر فى لقاءين أمام سيراميكا كليوباترا والنصر .

 

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