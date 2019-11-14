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جدة - عمرو شويل بث مباشر مباراة مصر وكينيا اليوم فى تصفيات كأس امم افريقيا

بث مباشر مباراة مصر وكينيا اليوم فى تصفيات كأس امم افريقيا يستهل منتخب مصر الأول مشوار نحو اللقب الثامن لبطولة كأس أمم إفريقيا، عندما يستقبل منتخب كينيا اليوم الخميس 14-11-2019 على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

يخوض منتخب مصر أول مباراة رسمية تحت قيادة حسام البدري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر خلفا لخافيير أجري.

حيث خاض المنتخب تحت قيادة البدري مباراتين وديتين أمام بوتسوانا و ليبيريا وفاز المنتخب بنفس النتيجة بهدف مقابل لاشيء، والطريف أن من سجل الهدفين في المباراتين هو لاعب الوسط حمدي فتحي الذي سيغيب عن مباراة كينيا للإصابة.



بث مباشر مباراة مصر وكينيا اليوم فى تصفيات كأس امم افريقيا Advertisements

بث مباشر مباراة مصر وكينيا اليوم فى تصفيات كأس امم افريقيا تضرب الإصابات صفوف المنتخب بداية من غياب النجم الأول محمد صلاح عن المباراة وحمدي فتحي وأحمد حسن كوكا وحسين الشحات، بالإضافة إلى غياب سباعي بيراميدز المستبعدين من حسام البدري.

تاريخيا التقي المنتخبان مصر وكينيا في 11 مواجهة أخري دولية معتمدة، حقق المنتخب في 8 مباريات، وتعادلا في 3، سجل المنتخب المصري 19 هدفا، مقابل 3 فقط لكينيا.

آخر مباراة دولية معتمدة أقيمت بين الفريقين يوم الجمعة 14 يناير 2011 على ملعب بترو سبورت ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس حوض النيل وفاز المنتخب بنتيجة 5-1/ سجل خماسية المنتخب أحمد بلال 3 أهداف هاتريك وسجل كل من السيد حمدي ووائل جمعة هدف وحيد.

وأقيمت مباراة غير محتسبة دوليا في شهر أغسطس 2014 على ملعب أسوان وفاز المنتخب بهدف عمرو جمال.