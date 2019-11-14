شكرا لقرائتكم حمدى فتحى يتوجه إلى السفارة الألمانية لاستخراج التأشيرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى، أن هناك جهودا مكثفة؛ لاستخراج تأشيرة ألمانيا بهدف التعجيل بسفر حمدي فتحي وإجراء العملية الجراحية.
وكان حمدي فتحي قد تعرض للإصابة بقطع في غضروف الركبة خلال مشاركته في تدريبات المنتخب الوطني مساء الاثنين الماضي.
وظهر حمدى فتحي فى مران الأهلى مساء أمس لأول مرة بعد الإصابة، مستخدما عكازين لعدم قدرته على التحميل على قدمه التى بها قطع الغضروف.
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