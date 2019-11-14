شكرا لقرائتكم خليلوزيتش: حمدالله "مثير للمشاكل".. ولا تهمني عودته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصف البوسني وحيد خليلوزيتش، مدرب المنتخب المغربي الأول، عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر السعودي باللاعب المثير للمشاكل، وأكد أنه طوى صفحة انضمام اللاعب إلى "أسود الأطلس" نهائيا.

وقال خليلوزيتش خلال مؤتمر صحافي لـ "أسود الأطلس" يوم الأربعاء قبل مباراة المنتخب ضد موريتانيا في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2021: لست معنيا بقرار حمدالله، بأن يأتي إلى المنتخب أو لا يأتي فهذا شأنه، ويجب علينا قلب صفحة حمد الله، أعتقد أنه اتخذ القرار الصحيح.

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وأضاف في تصريحات نقلها موقع "lesiteinfo" المغربي: طويت صفحة هذا اللاعب نهائيا، إنه موهوب لكنني شاهدت بالفعل مبارياته، لم أغلق الباب أمامه أبدًا، لكنه فضل الاعتزال على المستوى الدولي، وما يهمني هو العناصر التي تحضر كلما تم ضمها إلى القائمة، وحمدالله لاعب مثير للمشاكل، ولا أهتم بهؤلاء اللاعبين.

يذكر أن حمدالله، لاعب النصر السعودي، أعلن اعتزاله الدولي، يوم الاثنين الماضي، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" دون الكشف عن الأسباب.

وعاد حمدالله بعد فترة غياب إلى قائمة منتخب المغرب قبل بطولة أمم إفريقيا 2019، وشارك في مباراة ودية أمام غامبيا قبل أن يخرج من قائمة "أسود الأطلس"، إذ ذكرت الجامعة المغربية أن السبب يعود إلى إصابته، فيما ذهبت التقارير الصحافية المغربية إلى وجود خلافه بينه وبين زميله فيصل فجر ظهر في ركلة جزاء خلال ودية غامبيا، وبعد البطولة ذكر خليلوزيتش أن حمدالله طلب عدم استدعائه مجددا إلى المنتخب، قبل أن ينفي اللاعب ذلك، ويعلن اعتزاله مؤخرا.