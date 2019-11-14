شكرا لقرائتكم نجوم البرازيل يصلون إلى الرياض لملاقاة الأرجنتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصل نجوم منتخب البرازيل في ساعة مبكرة من صباح يوم الخميس إلى العاصمة السعودية الرياض وذلك استعداداً لملاقاة منتخب الأرجنتين في مباراة "سوبر كلاسيكو" يوم الجمعة المقبل على ملعب جامعة الملك سعود.

ويعود المنتخب البرازيلي إلى الرياض بعدما زارها في أكتوبر الماضي إبان مشاركته في الدورة الرباعية، والتي لاقى حينها المنتخب السعودي وفاز عليه بهدفين دون مقابل، قبل أن يتوج ببطولة "سوبر كلاسيكو" في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة على حساب الأرجنتين بهدف دون رد.

وخاض المنتخبان مباراتهما الأخيرة في بطولة كوبا أميركا 2019 التي استضافتها البرازيل الصيف الماضي، ضمن دور نصف النهائي وكسبها أصحاب الأرض بهدفين دون مقابل، وواصلوا طريقهم نحو اللقب بعد الفوز على بيرو.