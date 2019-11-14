شكرا لقرائتكم رونالدو يتجاهل مخاوف يوفنتوس.. ويستعد للعب مع البرتغال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد فرناندو سانتوس مدرب منتخب البرتغال يوم الأربعاء أن كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس على استعداد للعب خلال مباراتي ليتوانيا ولوكسمبورغ ضمن تصفيات بطولة أوروبا 2020 على الرغم من المخاوف بشأن لياقته البدنية والتي ظهرت للواجهة مطلع الأسبوع الجاري.

وتم استبدال رونالدو في الدقيقة 55 في انتصار يوفنتوس على ميلان في دوري الدرجة الأولى الايطالي يوم الأحد الماضي وهي أكثر مرة يتم استبداله فيها مبكرا منذ انضمامه لبطل إيطاليا. وقد بدا عليه الغضب من المدرب ماوريسيو ساري وشق طريقه مباشرة نحو نفق اللاعبين.

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وقال ساري عقب اللقاء إن رونالدو يتعامل مع إصابة في الركبة منذ الشهر الماضي دون أن يغيب عن أي مباريات، كما يتعامل أيضا مع إصابات في الفخذ وربلة الساق.

ومع ذلك، قال سانتوس إنه لا توجد مشكلة مع أكثر لاعبي البرتغال خوضا لمباريات مع المنتخب على مر العصور والأكثر تسجيلا للأهداف والذي سجل 95 هدفا دوليا ويمكن أن يدخل نادي المئة في مباراتي ليتوانيا ولوكسمبورغ.

وقال خلال مؤتمر صحافي قبل مباراة ليتوانيا: إذا لم يكن جاهزا لما كنا قد استدعيناه. الجميع يرغب في التحدث واثارة التكهنات بشأن كريستيانو رونالدو لأنه أفضل لاعب في العالم، لو كان أي لاعب آخر، لما ظهر كل هذا الجدل. إنه جاهز وسيلعب.