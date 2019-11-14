حسام البدرى يصطحب 24 لاعبا فى رحلة المنتخب إلى جزر القمر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى، اصطحاب الـ24 لاعبا المتواجدين فى المعسكر حاليا إلى جزر القمر، استعدادا لمباراة المنتخبين يوم الاثنين المقبل فى الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

وتضم بعثة الفريق 24 لاعبا وهم محمد الشناوى (الأهلى) محمد عوّاد (الزمالك) محمد بسام (طلائع الجيش) أحمد فتحى (الأهلى)، محمد هانى (الأهلى) عبد الله جمعة (الزمالك)، محمود وحيد (الأهلى) محمود علاء (الزمالك)، رامى ربيعة (الأهلى) باهر المحمدى (الإسماعيلى) طارق حامد (الزمالك)، عمرو السولية (الأهلى) ،محمد مجدى أفشة (الأهلى)، حسين الشحات (الأهلى)، أحمد السيد زيزو (الزمالك)، حسام حسن (سموحة) مروان حمدى (وادى دجله) احمد جمعة (المصرى)، أيمن أشرف " الأهلي" و كريم طارق " الطلائع"، وأحمد حجازى (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)، ومحمد الننى (بشكتاش التركي) ، ومحمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزى) ، ومحمود عبد المنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالى).

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ويترأس البعثة جمال محمد على نائب رئيس اتحاد الكرة، بعدما اعتذر عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، عن رئاسة البعثة ،نظرا لإنشغاله بالبطولة ومتابعة المنتخب الأولمبى المصرى الذى ينافس بقوة لتحقيق حلم الوصول لأولمبياد طوكيو 2020.

ويلتقى منتخب مصر مع كينيا فى السادسة مساء اليوم الخميس فى برج العرب فى الجولة الأولى بتصفيات أمم أفريقيا.