جهاد جريشة حكما لمباراة الترجى وأولمبك إسفى المغربى فى البطولة العربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وكانت لجنة الحكام بالاتحاد العربى قد قررت تعيين الحكم المصرى محمود البنا للقيادة التحكيمية لمباراة ديربى كازابلانكا بين الوداد والرجاء المغربيين فى كأس محمد السادس للأندية الأبطال. وانتهى لقاء الرجاء أمام الوداد بالتعادل الإيجابى 1 / 1، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب محمد الخامس، فى ذهاب الدور الـ16 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

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