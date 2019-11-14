شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يدخل معسكرا مغلقا بالإسماعيلية لمدة 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة طارق يحيى على دخول معسكر مغلق بداية من السبت المقبل بالإسماعيلية، استعداداً لاستئناف مباريات الدورى ويعود الفريق للقاهرة الثلاثاء المقبل. ويخوض فى الرابعة عصر اليوم الخميس فريق طلائع الجيش مباراة ودية مع المقاولون العرب على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات الدورى. ويستعد طلائع الجيش لمواجهة طنطا بالجولة السابعة للدورى الممتاز والمقرر لها 23 نوفمبر الجارى. ولعب طلائع الجيش ثلاث مباريات فقط فى الدورى الممتاز خسر فى الجولة الأولى من المقاولون العرب بهدف دون رد ثم التعادل مع إنبى بهدف لكل فريق بالجولة الثانية، وأخيراً التعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق فى الجولة الثالثة للمسابقة فيما تأجلت للفريق ثلاثة مباريات أخرى.

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