شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التشكيل الجديد للجهاز الفنى لبتروجت بقيادة علاء عبد العال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة بتروجت بتشكيله الجديد برئاسة المهندس إبراهيم رمضان، إعادة هيكلة الفريق الأول بناء على الرؤيا والاستراتيجية الجديدة لمجلس الإدارة لعوده الفريق الكروى إلى الدورى الممتاز وجاء تشكيل الجهاز الجديد على النحو التالى :

أولا : إنهاء التعاقد مع الجهاز الفنى السابق للفريق بقيادة محمد عودة بالتراضى، حيث تم أمس الأربعاء الانتهاء من جميع الإجراءات وتوجيه الشكر إليه ولجهازه المعاون.

ثانيا : التعاقد مع علاء عبد العال مديرا فنيا للفريق، حيث تم صباح اليوم الخميس توقيع العقد بمكتب ابراهيم رمضان رئيس النادى.

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ثالثًا : إعادة هيكلة إدارة الفريق الأول لتصبح كالآتى :

مهندس إسلام مكى عضو مجلس الادارة ومشرفا على نشاط كرة القدم مصطفى هنداوي مديرا للكرة، علاء عبد العال مديرا فنيا للفريق وجهازه المعاون بالكامل من أبناء بتروجت (قطاع الناشئين)، محمد ثابت مدربا عام، أحمد شعبان مدربا، شريف بيومي مدربا، عبد الخالق حسني مدربا لحراس المرمى، استمرار الجهاز الطبى بقيادة د/ مدحت خلاف.

يذكر أن بتروجت يحتل المركز الثامن بجدول المجموعة الثانية بالقسم الثانى برصيد 4 نقاط من تعادل أمام شبين والفوز على الداخلية بينما خسر فى لقاءين أمام سيراميكا كليوباترا والنصر.



علاء عبد العال