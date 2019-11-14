شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. ماذا فعل حسام البدرى فى ضربة البداية بـ6 مباريات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح المنتخب الوطنى الأول بقيادة حسام البدرى، فى السادسة مساء اليوم الخميس، مشواره فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، عندما يلتقى منتخب كينيا على ستاد برج العرب بالإسكندرية بحضور 10 آلاف مشجع بعد موافقة الجهات الأمنية.

وتعتبر مباراة اليوم هى أول اختبار رسمى للجهاز الفنى الجديد للفراعنة بقيادة حسام البدرى، الذى تولى المهمة خلفا للمكسيكى خافير أجيرى المدير الفنى السابق، الذى رحل عقب الخروج المبكر من بطولة أمم أفريقيا للكبار من دور الـ16 على يد جنوب أفريقيا.

وحقق البدرى 10 بطولات خلال مسيرته التدريبية سواء على المستوى المحلى أو الأفريقى منهم 9 بطولات مع الأهلى وبطولة وحيدة مع المريخ السودانى.

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