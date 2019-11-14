9 لاعبين يمثلون مصر فى بطولة كأس العالم لسلاح السيف بالقاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك 9 لاعبين من منتخب مصر للسلاح فى منافسات بطولة كأس العالم لسلاح السيف احدى الجولات المؤهلة إلى أوليمبياد طوكيو 2020، والمقرر انطلاقها غدا الجمعة بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة. واللاعبون هم محمد عامر المصنف 25 عالميا ومهاب سامر المصنف 38 عالميا وزياد السيسى المصنف 45، عالميا ومدحت معتز المصنف 56 عالميا ومصطفى أيمن وأحمد باهر وياسين ابراهيم ومازن العربى وأحمد عمرو. ومن جانبه أكد رئيس اتحاد السلاح ورئيس اللجنة العليا المنظمة عبد المنعم الحسينى أن المنافسة ستكون شرسة للغاية فى البطولة خاصة مع مشاركة أبطال العالم وكونها إحدى الجولات المؤهلة إلى طوكيو 2020.

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