شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن جاهزية حسام عاشور للتدريبات والمباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى لفريق الأهلى جاهزية حسام عاشور كابتن الفريق بعد مشاركته فى مران الفريق الجماعى كاملا أمس الأربعاء، بعدما أدى جلسة تأهيل فى الجيم على هامش مران الفريق الاثنين الماضى قبل أن يشارك فى جزء من تدريبات الكرة فى مران الثلاثاء، ثم المشاركة فى المران الجماعى كاملا أمس، ليعلن جاهزيته للمرحلة المقبلة.

يذكر أن الأهلى حدد الثلاثاء المقبل موعدا لخوض مباراة ودية أمام الاتصالات ضمن الاستعداد لمواجهة الجونة يوم 25 نوفمبر الجارى، قبل السفر إلى تونس لمواجهة النجم الساحلى التونسى يوم 29 من الشهر ذاته فى افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا على استاد رادس بالعاصمة التونسية. وكانت قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا قد وضعت الأهلي على رأس المجموعة الثانية مع أندية النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينوم الزيمبابوي.