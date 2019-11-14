قصة صور.. فتوح "دينامو" الجبهة اليسرى فى فراعنة الاولمبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح أحمد أبو الفتوح نجم منتخب مصر الاولمبى تحت 23 سنة و لاعب الزمالك المعار إلى سموحة فى خطف قلوب الجماهير من خلال تألقه مع شباب الفراعنة فى بطولة كاس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر و المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 .
أحمد أبو الفتوح الشهير بـ " فتوح " قدم أفضل مستوياته فى الجبهة اليسرى فى البطولة الحالية و خاصة أمام غانا فى ثان مواجهات الفراعنة بالمنافسة و التى انتهت بنتيجة 3 / 2 .
فتوح يمتلك موهبة فنية قوية ظهرت بقوة منذ إنطلاق المنافسة، خاصة أنه يحمل طموحات كبيرة مثل باقى زملاؤه بتحقيق حلم المصريين للوصول إلى طوكيو.
و يرصد الخليج 365 لقطات للاعب فتوح توضح ملامح الإصرار و العزيمة فى الصور التالية:
فتوح
أحمد فتوح بالكاجوال
فتوح أمام السيارة
فتوح 1
فتوح فى الأهرامات
فتوح يحتفل بفوز المنتخب الاولمبى مع صبحى على طريقة طاهر محمد طاهر
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