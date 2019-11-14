شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. زلزال عماد متعب يهز استاد القاهرة فى موقعة مصر والجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بينما كان عشرات الآلاف من المشجعين المصريين يستعدون لمغادرة استاد القاهرة حُزنًا على ضياع فرصة التأهل إلى مونديال 2010، كان مهاجم المنتخب عماد متعب يتراجع خطوتين ويرتقى ليسجل برأسه هدفًا لن ينساه التاريخ.

وصف هدف عماد بأنه قنبلة تم إلقاؤها فى الجزائر فسقط العديد من الأبرياء قتلى جراء نوبات القلب التى داهمتهم فى اللحظات القاتلة وعلى الطرف الآخر طار المصريون من الفرحة حالمين بالمعجزة.

ففى مثل هذا اليوم، 14 نوفمبر 2009 تمكن المنتخب المصرى من تقديم واحدة من أروع مبارياته على مدار التاريخ عندما فاز على نظيره الجزائرى بهدفين دون رد فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2010 ليعلن وصوله لمباراة فاصلة مع محاربى الصحراء لحجز تذكرة التأهل للمونديال التى فقدها فى النهاية بهدف عنتر يحيى.