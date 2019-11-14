شكرا لقرائتكم خبر عن ديفندر الأهلى فى السفارة الألمانية.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه حمدى فتحى لاعب وسط الأهلى إلى السفارة الألمانية بالقاهرة، اليوم الخميس، من أجل استخراج تأشيرة السفر إلى ألمانيا استعدادا لإجراء جراحة غضروف الركبة.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى إن هناك جهودا مكثفة لاستخراج تأشيرة ألمانيا بهدف التعجيل بسفر حمدى فتحى وإجراء العملية الجراحية.

وكان حمدى فتحى قد تعرض للإصابة بقطع فى غضروف الركبة خلال مشاركته فى تدريبات المنتخب الوطنى مساء الاثنين الماضى.

وظهر حمدى فتحى فى مران الأهلى مساء أمس لأول مرة بعد الإصابة مستخدما عكازين لعدم قدرته على التحميل على قدمه التى بها قطع الغضروف.