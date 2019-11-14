شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الإصابات تجبر شوقى غريب على تشكيل المنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم منتخب مصر الأولمبى فى الثامنة مساء اليوم الخميس، منافسات دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، على استاد القاهرة الدولى، حينما يستقبل نظيره الكاميرونى فى الثامنة مساء فى الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بالبطولة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

ونجح المنتخب الوطنى للشباب فى خطف بطاقة التأهل لنصف النهائى بعد فوزين مستحقين على مالى بهدف دون رد وعلى غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليحصد 6 نقاط، فيما يحتاج الكاميرون إلى الفوز أو التعادل للحاق بالفراعنة إلى الدور الثاني بعدما جمع 4 نقاط في أول جولتين.

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ويعانى المنتخب الأولمبى من بعض الغيابات المؤثرة التى تجبر شوقى غريب على عدم المجازفة واللعب بتشكيل إجبارى.

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