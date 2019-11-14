شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكشف حقيقة تأجيل مباراة النجم الساحلى 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بفريق الأهلى، إن النادى لم يتلق أى مكاتبات رسمية من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بشأن إجراء أى تعديل على موعد مباراة النجم الساحلى التونسى الافتتاحية فى مشوار دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وأوضح عبد الحفيظ أن موعد المباراة وفقًا للمكاتبة الرسمية التى وصلت النادى محدد له يوم 29 نوفمبر على استاد رادس فى العاصمة التونسية، مؤكدًا أن الأهلى يتعامل فقط مع المكاتبات الرسمية التى تصله.

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ويتواجد الأهلى فى المجموعة الثانية التى تضم أندية النجم الساحلى التونسى والهلال السودانى وبلاتينوم الزيمبابوى.

كان قيس عاشور المتحدث الرسمى للنجم الرياضى الساحلى قد أكد أن ناديه ينتظر رد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بشأن تأجيل المباراة، مُتابعاً: "طلبنا من الاتحاد الأفريقى تأجيل المباراة 24 ساعة، لأننا سنلعب مباراة بالدورى التونسى يوم 25 نوفمبر، وذلك من أجل أن نحصل على راحة مناسبة".