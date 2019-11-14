"موقفه غير محدد".. سكاي توضح تطورات إصابة صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أصبح موقف محمد صلاح -نجم ليفربول والمنتخب المصري-، غامضًا من حيث عودته للمشاركة مع "الريدز" بعد نهاية التوقف الدولي.

صلاح كان قد اشتكى من إصابة في الكاحل عقب مباراة مانشستر سيتي الماضية والتي انتهت لصالح "الريدز" بالفوز (3-1) ضمن قمة الأسبوع الثاني عشر.

إصابة صلاح في الكاحل جعلت نجم ليفربول يغيب رسميًا عن مباراتي مصر أمام كينيا وجزر القمر في إطار تصفيات كأس الأمم الأفريقية والتي ستقام بالكاميرون 2021.

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وبحسب شبكة "سكاي" البريطانية، فإن موقف صلاح مع ليفربول غير واضح من حيث عودته، فمنح الجهاز الفني اللاعب فترة لتأهيله خارج ميلوود.

وأضافت الشبكة البريطانية أن اللاعب صاحب الـ27 عامًا أصبح موقفه من المشاركة محل شك في المباراة المقبلة لليفربول أمام كريستال بالاس والتي ستقام في 23 من الشهر الجاري.

وكان صلاح تعرض للإصابة في الكاحل أمام ليستر سيتي في السادس من أكتوبر الماضي ضمن الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي وهو ما أثر على اللاعب المصري فغاب على إثرها عن مباراة مانشستر يونايتد بجانب عدم ظهوره في المعسكر الماضي للمنتخب المصري بجانب المعسكر الحالي.

جدير بالذكر أن ليفربول يتصدر مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة بفارق 8 نقاط عن ليستر سيتي وتشيلسي صاحبي المركز الثاني والثالث على الترتيب، وبفارق تسع نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع حاليًا.