تبديل وحيد.. تعرف على تشكيل المنتخب الأوليمبي المتوقع أمام الكاميرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

استقر شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي المصري على التشكيل الذي سيلعب به مباراة الكاميرون في إطار الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وأفاد مراسل الخليج 365، أن شوقي غريب لن يجيري أي تعديلات في تشكيل المنتخب المصري سوى إدخال عبدالرحمن مجدي والذي تألق في مباراة غانا الأخيرة ليكون بديلاً لعمار حمدي.

ومن المتوقع أن يبدأ المنتخب المصري مباراة الليلة أمام الكاميرون بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أسامة جلال - أحمد رمضان "بيكهام" - محمد عبدالسلام.

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خط الوسط الدفاعي: أحمد أبوالفتوح - أكرم توفيق- كريم العراقي.

خط الوسط الهجومي: رمضان صبحي - عبدالرحمن مجدي - صلاح محسن.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

ويحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة الأولى برصيد ست نقاط يليله كل من الكاميرون برصيد أربع نقاط ثم منتخب غانا برصيد نقطة، وأخيرًا مالي بدون نقاط.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري ضمن مقعدًا في المربع الذهبي بعد الفوز على منتخبي مالي (1-0) ثم غانا (3-2)، حيث يحتاج "الفراعنة" الفوز في لقاء نصف النهائي من أجل ضمان مقعد في أولمبياد طوكيو 2020.