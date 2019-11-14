محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:
أعلن الجهاز الطبي بالنادي الأهلي أن حسام عاشور لاعب الوسط الفريق أصبح جاهزًا للمشاركة في التدريبات بعدما خاض التدريبات الجماعية كاملاً أمس الأربعاء.
وخاض قائد فريق الأهلي جلسة تأهيلية في الجيم على هامش مران الفريق الإثنين الماضي قبل أن يشارك في جزء من التدريبات في مران الفريق الثلاثاء.
وبشأن الإصابات أيضًا، قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، إن وليد سليمان يعاني من كدمة خفيفة في القدم أبعدته عن التدريبات أمس.
وأضاف مدير الكرة بالأهلي أن الجهاز سيطمئن على اللاعب الذي يؤدي تدريبات تأهيلية لمدة 48 ساعة من أجل تجهيزه للمباريات المقبلة.
وفي سياق متصل، كشف عبد الحفيظ أن لاعب وسط الفريق حمدي فتحي سيتجه للسفارة الألمانية اليوم الخميس من أجل استخراج تأشيرة السفر إلى ألمانيا.
ويستعد اللاعب لإجراء جراحة في غضروف الركبة بعدما تعرض اللاعب لقطع في الغضروف خلال مشاركته في تدريبات المنتخب الأول استعدادًا لمباراة كينيا والتي ستقام مساء اليوم ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا والتي ستقام بالكاميرون 2021.
جدير بالذكر أن الأهلي سيخوض مباراة ودية أمام فريق الاتصالات الثلاثاء المقبل، قبل أن يستعد لاستئناف مسابقة الدوري بمواجهة الجونة في 25 من الشهر الحالي ثم مواجهة النجم الساحلي في 29 من الشهر الجاري ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر مصابو الأهلي.. جاهزية عاشور.. كدمة لسليمان وفتحي يستعد للسفر لألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.