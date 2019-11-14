مصابو الأهلي.. جاهزية عاشور.. كدمة لسليمان وفتحي يستعد للسفر لألمانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

أعلن الجهاز الطبي بالنادي الأهلي أن حسام عاشور لاعب الوسط الفريق أصبح جاهزًا للمشاركة في التدريبات بعدما خاض التدريبات الجماعية كاملاً أمس الأربعاء.

وخاض قائد فريق الأهلي جلسة تأهيلية في الجيم على هامش مران الفريق الإثنين الماضي قبل أن يشارك في جزء من التدريبات في مران الفريق الثلاثاء.

وبشأن الإصابات أيضًا، قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، إن وليد سليمان يعاني من كدمة خفيفة في القدم أبعدته عن التدريبات أمس.

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وأضاف مدير الكرة بالأهلي أن الجهاز سيطمئن على اللاعب الذي يؤدي تدريبات تأهيلية لمدة 48 ساعة من أجل تجهيزه للمباريات المقبلة.

وفي سياق متصل، كشف عبد الحفيظ أن لاعب وسط الفريق حمدي فتحي سيتجه للسفارة الألمانية اليوم الخميس من أجل استخراج تأشيرة السفر إلى ألمانيا.

ويستعد اللاعب لإجراء جراحة في غضروف الركبة بعدما تعرض اللاعب لقطع في الغضروف خلال مشاركته في تدريبات المنتخب الأول استعدادًا لمباراة كينيا والتي ستقام مساء اليوم ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا والتي ستقام بالكاميرون 2021.

جدير بالذكر أن الأهلي سيخوض مباراة ودية أمام فريق الاتصالات الثلاثاء المقبل، قبل أن يستعد لاستئناف مسابقة الدوري بمواجهة الجونة في 25 من الشهر الحالي ثم مواجهة النجم الساحلي في 29 من الشهر الجاري ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.