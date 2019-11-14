الأهلي: كاف لم يخاطبنا لتغيير موعد مباراة النجم.. وودية أمام الاتصالات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لم يبلغ ناديه بشأن تغيير موعد مباراة النجم الساحلي.

وكان قيس عاشور المتحدث الإعلامي لنادي النجم أعلن عن رغبة ناديه في تأجيل مباراة الأهلي 24 ساعة لتقام 30 من الشهر الحالي بدلاً من 29.

وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي، أن ناديه لم يتلق أي مكاتبات رسمية من قبل كاف بشأن إجراء أي تعديل على موعد مباراة النجم.

وأكد عبد الحفيظ أن الأهلي يتعامل مع المكاتبات الرسمية فقط، مشددًا أن المباراة في موعدها وهيّ 29 على أن تقام بملعب "رادس".

Advertisements

وفي سياق متصل، أكد عبد الحفيظ أن ناديه سيخوض مباراة ودية يوم الثلاثاء المقبل من خلال مواجهة فريق الاتصالات وديًا استعدادًا لاستنئاف مسابقة الدوري.

وأوضح مدير الكرة بالأهلي أن الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر يتطلع لتحقيق مكاسب فنية خلال المباراة الودية المقبلة.

ويستعد الأهلي لاستنئاف مسابقة الدوري الممتاز من خلال مواجهة الجونة في 25 من الشهر الجاري على أن يخوض بعدها الأحمر مباراته الأولى في دور المجموعات بمواجهة النجم الساحلي.

جدير بالذكر أن الأهلي يتواجد على رأس المجموعة الثانية مع أندية الهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي بجانب النجم الساحلي.