9 لاعبون يمثلون مصر ببطولة كأس العالم لسلاح السيف بالقاهرة

يشارك تسعة لاعبين من منتخب مصر للسلاح فى منافسات بطولة كأس العالم لسلاح السيف احدى الجولات المؤهلة الى اوليمبياد طوكيو 2020 والمقرر انطلاقها غدًا الجمعة بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة. واللاعبون هم محمد عامر المصنف 25 عالميا ومهاب سامر المصنف 38 عالميا وزياد السيسي المصنف 45، عالميا ومدحت معتز المصنف 56 عالميا ومصطفى ايمن واحمد باهر وياسين إبراهيم ومازن العربى وأحمد عمرو. إبراهيم ومازن العربى وأحمد عمرو. ومن جانبه اكد رئيس اتحاد السلاح ورئيس اللجنة العليا المنظمة عبد المنعم الحسينى ان المنافسة ستكون شرسة للغاية فى البطولة خاصة مع مشاركة ابطال العالم وكونها احدى الجولات المؤهلة الى طوكيو 2020.

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