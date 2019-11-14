علاء عبدالعال مديرًا فنيًا لبتروجيت.. وإعادة هيكلة فريق الكرة

قرر مجلس إدارة بتروجيت، بتشكيله الجديد برئاسه المهندس إبراهيم رمضان، إعادة هيكلة الفريق الأول بناءً على الرؤية والاستراتيجية الجديدة لمجلس الإدارة لعودة نادي بتروجيت إلى الدوري الممتاز بعزيمة وإخلاص، وبدعم أبنائه من العاملين بنادي وشركة بتروجيت، قرر:

إنهاء التعاقد مع الجهاز الفني السابق محمد عودة بالتراضي، وتوجيه الشكر إليه ولجهازه، والتعاقد مع

علاء عبدالعال، مديرًا فنيًا للفريق في جلسة مشتركة مع المهندس إبراهيم رمضان، رئيس النادي.

كما قرر المجلس إعادة هيكلة إدارة الفريق الأول بتعيين المهندس إسلام مكي، عضو مجلس الإدارة، مشرفًا على نشاط كرة القدم، ومصطفى هنداوي مديرًا للكرة، وعلاء عبدالعال مديرًا

فنيًا للفريق، وجهازه المعاون بالكامل من أبناء بتروجيت (قطاع الناشئين)، محمد ثابت، مدربًا عامًا، وأحمد شعبان مدربًا، وشريف بيومي مدربًا، وعبدالخالق حسني - مدربًا لحراس المرمى، واستمرار الجهاز الطبي بقيادة د. مدحت خلاف.

تعهد الجميع ببذل أقصى ما لديهم من طاقة لإعادة الروح للفريق الذي يتميز بوجود لاعبين مميزين بالفعل، إضافة إلى النظر كليا لقطاع الناشئين وكيفية ضم العناصر المميزة من اللاعبين الناشئين إلى الفريق الأول.