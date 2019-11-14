اليوم.. بني سويف يواجه المنيا في كأس مصر

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بني سويف نظيره المنيا ضمن منافسات الدور التمهيدي الرابع لبطولة كأس مصر، والمقرر لها أن تقام في تمام الساعة الثانية إلا ربع عصرًا.

ويسعي الفريق المنياوي بقيادة طارق السيد المدير الفني الجديد خلفًا لمسير كمونة في تحقيق الفوز في مباراه اليوم، ليبلغ دور ال64 لمسابقة كأس مصر، خاصه

بعد أن حقق فريق المنيا الفوز على فريق بترول أسيوط الصاعد حديثا لدوري القسم الثالث.

بينما يتطلع فريق بني سويف صاحب المركز الثاني ببطولة دوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد في تحقيق الفوز والتأهل للدور المقبل مستغلًا الوضع على أرضة وسط جماهيره.

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وضمت قائمة الـ18 لمباراة غدا كل من: محمد حسانين وعبد الكافي رجب(حراس مرمى)

كاستيلا - أحمد رجب - برسوم محروس - حازم مصطفى - سايكو- أحمد عصام - محمد شديد - بدوى عاشور - مصطفى الشوبكشي - كامل أحمد- محمد ثروت - داودا - كازلوف- محمد سماره - على دياب - حسام حسن.

بينما يغيب عن اللقاء كل من: عمرو عثمان لإصابته بشد في العضلة الخلفية، وعبد العزيز الشاعر ووائل على لحصولهما على الإنذار الثالث.