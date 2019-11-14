اليوم مواجهة قوية بين مصر وكينيا في تصفيات أمم أفريقيا 2021

يستضيف اليوم الخميس منتخب مصر نظيره كينيا التى تقام فى السادسة مساءً بإستاد برج العرب بالاسكندرية، ضمن الجولة الأولى لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 المقرر إقامتها بالكاميرون.
وجمع بين المنتخبين 16 مباراة سابقة، بواقع مباراة واحدة فى كأس الأمم الإفريقية، و4 مباريات فى تصفيات كأس الأمم، ومثلها فى تصفيات كأس العالم، بالإضافة إلى 7 لقاءات ودية،وفاز منتخب مصر فى 12 مباراة، من ضمنها 6 وديات، وحسم التعادل 3 لقاءات، بينما فازت كينيا فى لقاء وحيد.
وجاء منتخب مصر في المجموعة السابعة بتصفيات كان 2021 والتي تضم ايضا منتخب كينيا وتوجو وجزر القمر.
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