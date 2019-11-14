مدرب كوت ديفوار الأولمبي: سعداء بالجمهور المصري في أمم أفريقيا

أكد حيدرا سواليهو المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار الأولمبي، أن فريقه راض عن ما حققه في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، معربًا عن كامل رضاه عن أول مباراتين له في البطولة، مشددًا على أنه لم يتأهل أو يودع البطولة أي منتخب في مجموعته حتى الأن.

وأردف قائلا: "نحن سعداء بالجمهور المصري، وأتمنى مواصلة المؤازرة، لأن الأجواء رائعة للغاية، بعد الفوز أمام نيجيريا كان علينا أن نقدم مستوى أفضل في مباراتي الجولة الثانية والثالثة، ونتمنى أن

يحالفنا التوفيق أمام زامبيا غدا، لأنها ستؤهلنا للدور التالي".

ويستعد منتخب كوت ديفوار لمواجهة زامبيا، مساء غد الجمعة، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات للمجموعة الثالثة ببطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، حيث يحتل المنتخب الإيفواري المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، بينما يقع المنتخب الزامبي في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، بينما يحتل جنوب إفريقيا المركز الأول بأربع نقاط، ويأتي المنتخب النيجيري

في المركز الثاني بثلاث نقاط.

وأكمل المدير الفني للمنتخب الإيفواري في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي لمباراة زامبيا: "الكرة الإفريقية تقدمت بشكل كبير، نيجريا وكوت ديفوار قوتين كبيرتين ولكنهما لم يتأهلا حتى الأن لنصف النهائي، ومن الوارد جدا تأهل زامبيا في المباراة المقبلة

وعاد ليقول: "مباراة الغد هامة بالنسبة لنا، نسعى للفوز من أجل ضمان التأهل للدور التالي دون انتظار نتيجة المباراة الأخرى، سنلعب من أجل الفوز فقط، نريد ان ننقل رسالة للجميع بأن لاعبينا لديهم روح عالية للغاية، ونتعامل كأسرة واحدة، وعلى الجميع أن يحترمنا كفريق، نريد الاستمرار في مصر والتأهل، وهذا ما سيجعلنا نبحث عن النقاط الثلاث".