حمدي فتحي في سفارة ألمانيا بالقاهرة لاستخراج التأشيرة

أوضح سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن حمدي فتحي لاعب وسط الفريق توجه إلى السفارة الألمانية بالقاهرةاليوم الخميس، من أجل استخراج تأشيرة السفر إلى ألمانيا استعدادا لإجراء جراحة غضروف الركبة.
وأوضح أن هناك جهودا مكثفة؛ لاستخراج تأشيرة ألمانيا بهدف التعجيل بسفر حمدي فتحي وإجراء العملية الجراحية.
وكان حمدي فتحي قد تعرض للإصابة بقطع في غضروف الركبة خلال مشاركته في تدريبات المنتخب الوطني مساء الاثنين الماضي.
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