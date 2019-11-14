الأهلي ينفي تلقيه أي خطاب رسمي بتعديل موعد مباراة النجم الساحلي

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن النادي لم يتلق أية مكاتبات رسمية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن إجراء أي تعديل على موعد مباراة النجم الساحلي التونسي الافتتاحية في مشوار دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. موعد مباراة النجم الساحلي التونسي الافتتاحية في مشوار دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. وأوضح عبد الحفيظ أن موعد المباراة وفقًا للمكاتبة الرسمية التي وصلت النادي محدد لها يوم 29 نوفمبر على استاد رادس في العاصمة التونسية، مؤكدًا أن الأهلي يتعامل فقط مع المكاتبات الرسمية التي تصله. التي وصلت النادي محدد لها يوم 29 نوفمبر على استاد رادس في العاصمة التونسية، مؤكدًا أن الأهلي يتعامل فقط مع المكاتبات الرسمية التي تصله. ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينوم الزيمبابوي.

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