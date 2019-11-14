الأهلي يواجه الاتصالات وديًا الثلاثاء المقبل

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه تحدد يوم الثلاثاء المقبل، موعدًا لمواجهة الاتصالات وديًا؛ استعدادًا لاستئناف مباريات الدوري بمواجهة الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري، والسفر بعدها إلى تونسلمواجهة النجم الساحلي التونسي يوم 29 من الشهر ذاته في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وأضاف عبد الحفيظ أن الجهاز الفني يتطلع لتحقيقأكبر مكاسب فنية ممكنة من الودية المنتظرة منتصف الأسبوع المقبل، بعد التدريبات المكثفة التي شهدتها الأيام الماضية، وحصول اللاعبين على جرعات تدريبية متنوعة تم تقسيمها بين مرحلة الأعداد الأولى في معسكر الإمارات والثانية بعد استئناف التدريبات مساء الاثنين الماضي عقب الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون.
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