جراحة عاجلة لمدرب منتخب الشباب الأسبق

تدهورت الحالة الصحية لمحمد الصيفي، مدرب منتخب مصر للشباب السابق، بعدما أجرى 7 عمليات جراحية متتالية خلال الأسابيع الماضية ويرقد بالعناية المركزة بإحدى مستشفيات منطقة مصر الجديدة.

ويخضع الصيفي لجراحة عاجلة اليوم الخميس، أملاً في تحسن حالته الصحية والتي يتابعها الدكتور خالد الفقي، أستاذ الجراحة

بطب عين شمس، والذي أوصى بمنع الزيارة عنه إلا في أضيق الحدود.

وتلقى الصيفي دعمًا معنويًا من أسرة الراحل محمود الجوهري كونه أحد تلاميذه، وزاره أحمد محمود الجوهري، نجل المدير الفني التاريخي لمنتخب مصر، وسامي

الشيشيني، نجم مصر ونادي الزمالك السابق، وفكري صالح، مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، بالإضافة لعدد من النقاد الرياضيين الكبار.

وعمل الصيفي مدربًا بناديي إنبي وهيليوبوليس، بالإضافة إلى وجوده ضمن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب المشارك في كأس العالم 2009، وهو الجيل الذي ضم أحمد حجازي وشهاب الدين أحمد وأحمد شكري وسعد الدين سمير وصلاح سليمان ومحمد طلعت.