اونلاين | يلا شووت NOW مشاهدة مباراة السعودية وأوزبكستان بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش السعودية YALLA ON

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يلتقي منتخبي السعودية وأوزبكستان عصر يوم غداً الخميس 14 نوفمبر 2019، وذلك في إطار منافسات التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر، وكأس آسيا 2023، ويستضيف اللقاء ملعب باختاكور المركزي.

سيكون موعد مباراة السعودية وأوزبكستان في تمام الساعة 3:00 عصراً بتوقيت مكة المكرمة، 4:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي، 2:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل مباشرة عبر شاشة قناة السعودية الرياضية 1.

وينتظر المنتخب السعودي بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد لخوض مباراتين خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حيث سيلتقي غداً بمنتخب أوزبكستان ومن ثم ودية باراجواي.

يأتي ترتيب المجموعة الرابعة التي تضم المنتخب السعودي في التصيفات كالآتي:

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أوزبكستان: 6 نقاط من خوض 3 مباريات (الفوز 2 – التعادل 1)

السعودية: 5 نقاط من خوض 3 مباريات (الفوز 1 – التعادل 2)

فلسطين: 4 نقاط من خوض 3 مباريات (الفوز 1 – التعادل 1 – الخسارة 1)

سنغافورة: 4 نقاط من خوض 4 مباريات (الفوز 1 – التعادل 1 – الخسارة 2)

اليمن: 3 نقاط من خوض مباراتين (التعادل 2 – الخسارة 1)

ومن المقرر أن يلتقي الأخضر يوم الثلاثاء الموافق 19 من نوفمبر الجاري بنظيره باراجواي ودياً.

لعب المنتخب السعودي حتى الآن ثلاث مباريات في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، أولهما كانت أمام اليمن وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، ثم انتصر على سنغافورة بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، وقابل منتخب فلسطين وتعادل بدون أهداف.