اونلاين | «يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة البحرين ضد هونج كونج بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش البحرين LIVE

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة البحرين ضد هونج كونج بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش البحرين LIVE والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم موقع الخليج 365 الرياضي مشاهدة مباراة البحرين وهونج كونج بث مباشر 14-11-2019 تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، حيث يحل منتخب البحرين ضيفاً على نظيره منتخب هونج كونج في إطار منافسات الجولة الخامسة في المرحلة الثانية في التصفيات الآسيوية في تصفيات كأس العالم 2022، وتُقام مباراة البحرين وهونج كونج اليوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2019 على أراضية معلب هونج كونج ستاديوم وتقام المباراة في تمام الساعه 2 ظهرا بتوقيت القاهرة 3 عصرا بتوقيت السعودية.

هونج كونج Vs البحرين.

البطولة : تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 (دور المجموعات – الجولة الخامسة).

القنوات الناقلة : البحرين الرياضية HD1 .

الملعب : هونج كونج ستاديوم .

المعلق : لم يحدد بعد .

موعد المباراة :

3:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

2:00 مساءاً بتوقيت مصر .

2:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

2:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

2:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

2:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

3:00 مساءاً بتوقيت العراق .

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2:00 مساءاً بتوقيت السودان .

3:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

2:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

1:00 مساءاً بتوقيت تونس .

1:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

1:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

4:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

3:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

4:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

3:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

3:00 مساءاً بتوقيت قطر.

0:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

3:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

0:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

بث مباشر مشاهدة مباراة الإمارات وفيتنام اليوم بجودة عالية في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ويكشف تاريخ مواجهات المنتخبين عن السيطرة الكبيرة للمنتخب الإماراتي والذي فاز في 4 مواجهات بينما فاز منتخب فيتنام في مباراة واحدة وحسم التعادل نتيجة مباراة واحدة حيث خاضا في تاريخهما 6 مواجهات من قبل ومن المقرر أن تذاع مباراة اليوم عبر قناة Alkass Five HD بصوت المعلق الرياضي هيكل الصغير كما سيتم نقل اللقاء عبر قناتي AD SPORTS 1 HD و Dubai Sports 1HD وأخيرًا سيتم إذاعة المباراة في موعدها عبر شاشة موقعنا التالية فتابعونا ..