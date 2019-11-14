اونلاين | أونلاين YALLA SHOOT: مشاهدة مباراة السعودية وأوزبكستان بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش السعودية KSA LIVE

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يستعد المنتخب السعودي لخوض مواجهة نارية أمام مضيفه منتخب أوزبكستان، اليوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2019، ملعب باختاكور، ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويسعى المنتخب السعودي بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد إلى تحقيق نتيجه جيدة أمام أوزبكستان لمصالحة جمهوره بعدما سقط في فخ التعادل أمام منتخب فلسطين، بدون أهداف، في المباراة التي أُقيمت على ملعب فيصل الحسين في الجولة الثالثة.

موعد مباراة السعودية وأوزبكستان:-

من المقرر أن تقام المباراة على ملعب باختاكور، عصر اليوم الخميس، في تمام الساعة الثانية بتوقيت القاهرة، والثالثة بتوقيت السعودية، والساعة الرابعة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثانية عشر ضهراً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وأوزبكستان:-

وتذاع مباراة السعودية وأوزبكستان، اليوم الخميس، حصرياً وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ksa sport 1 hd، التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية؛ المالكة لحقوق بث المباريات.

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وخاض الأخضر 3 مباريات في التصفيات الآسيوية حتى الآن، تعادل أمام اليمن بهدفين لمثلهم، وفاز على سنغافورة بثلاثية نظيفة، ثم تعادل مع فلسطين سلبياً.

ومن المقرر أن يواجه منتخب السعودية نظيره منتخب باراجواي في مباراة ودية، يوم الثلاثاء والموافق 19 من شهر نوفمبر الجاري.

ويأتي ترتيب المجموعة الرابعة في التصيفات الآسيوية كالآتي:-

1- أوزبكستان برصيد 6 نقاط من 3 مباريات "فاز 2 - تعادل 1"

2- السعودية برصيد 5 نقاط من 3 مباريات "فاز 1 - تعادل 2"

3- فلسطين برصيد 4 نقاط من 3 مباريات "فاز 1 - تعادل 1 - خسر 1"

4- سنغافورة برصيد 4 نقاط من 4 مباريات "فاز 1 - تعادل 1 - خسر 2"

5- اليمن برصيد من 3 نقاط من مباراتين "تعادل 2 - خسر 1