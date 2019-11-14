رياضة | أمم إفريقيا تحت 23 سنة.. غياب نجم كوت ديفوار عن موقعة زامبيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمم إفريقيا تحت 23 سنة.. غياب نجم كوت ديفوار عن موقعة زامبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حيدرا سواليهو المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار الأوليمبي، غياب لاعبه كريستيان كوامي عن لقاء زامبيا الذي سيقام مساء الغد، وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة جنوب إفريقيا الأخيرة، التي أقيمت بالجولة الثانية، وانتهت بخسارة المنتخب الإيفواري بهدف دون رد.



ويستعد منتخب كوت ديفوار لمواجهة زامبيا، مساء غد الجمعة، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات للمجموعة الثالثة ببطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، حيث يحتل المنتخب الإيفواري المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، بينما يقع المنتخب الزامبي في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، بينما يحتل جنوب إفريقيا المركز الأول بأربع نقاط، ويأتي المنتخب النيجيري في المركز الثاني بثلاث نقاط.



وقال المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "اللاعب تعرض للإصابة في مباراة جنوب إفريقيا، بسبب تدخل قوي للاعب المنافس من الخلف، أدت إلى إصابته، وبالتالي فهو لن يتواجد معنا في لقاء الغد، ولكن باقي اللاعبين جاهزين لهذه المباراة التي لا بديل فيها إلا الفوز لضمان التأهل إلى الدور التالي من البطولة".