رياضة | عاجل.. عودة كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد.. ما الحقيقة؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. عودة كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد.. ما الحقيقة؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي يقترب من العودة إلى ريال مدريد بعد أزمته مع ماوريسيو ساري المدير الفني لليوفي.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن رونالدو يفكر في مغادرة يوفنتوس في الفترة المقبلة بعد تدهور علاقته مع المدرب ماوريسيو ساري بعدما تم استبداله في الدقيقة 55 أمام ميلان في الدوري الإيطالي.

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وغضب رونالدو بعد خروجه من الملعب، ودخول الأرجنتيني باولو ديبالا بدلا منه، ليتجاهل الدون الذهاب إلى دكة البدلاء ويتجه مباشرة إلى غرفة خلع الملابس، قبل أن يغادر الملعب قبل صافرة نهاية اللقاء.

وكشف الموقع عن أن الخطوات المحتملة التي قد يتخذها رونالدو هي ترك "السيدة العجوز" والعودة إلى فريقه السابق ريال مدريد.