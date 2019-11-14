رياضة | مدرب زامبيا: لم نفقد الأمل في نصف نهائي أمم إفريقيا

أكد بيستون شامبيشي المدير الفني لمنتخب زامبيا الأوليمبي، أن فريقه يلعب لقاء الغد أمام كوت ديفوار من أجل الفوز، ومحاولة التأهل إلى الدور التالي من بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المقامة في مصر، مشددا على أن يتمنى حصد النقاط، لأن المجموعة الثانية صعبة للغاية.

وعاد ليقول في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي للمباراة: "نحن نلعب لقاء كوت ديفوار غدا، ونحن نعلم انها مباراة هامة جدا بالنسبة لنا، وكل فريق في المجموعة قادر على التأهل، ونتطلع للفوز فقط، كل شيء بأيدينا من أجل الحصول على النقاط الثلاث".

وأردف: "اللعب على استاد القاهرة أمر مختلف عن استاد السلام، ولكن كرة القدم تلعب على أي ملعب، لدينا ذكريات قديمة عندما لعب منتخبنا القومي على هذا الاستاد والتأهل للنهائيات، ونتمنى تكرار هذه الذكريات بالتأهل في لقاء الغد إلى الدور التالي والتتويج بالبطولة".

ويستعد منتخب زامبيا لمواجهة كوت ديفوار، مساء غد الجمعة، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات للمجموعة الثانية ببطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، حيث يحتل المنتخب الإيفواري المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، بينما يقع المنتخب الزامبي في المركز الأخير بنقطة واحدة، في حين يحتل جنوب إفريقيا المركز الأول بأربع نقاط، ويأتي المنتخب النيجيري في المركز الثاني بثلاث نقاط.

واستطرد قائلا: "لم نفقد أمل التأهل إلى الدور نصف النهائي، نلعب في مجموعة الموت، لا ننظر إلى المنافسين، نركز فقط في مباراتنا، لأن التأهل بأيدينا، سوف نلعب اللقاء ونتأكد في نهاية اليوم أننا سوف نتأهل".

وأكمل المدير الفني: "كوت ديفوار سوف يحاربون للفوز باللقاء، سنحاول أن نستمتع باللقاء، نريد أن نحرز هدفين أو ثلاثة، هذا سيكون كاف لنا، فاشون كان من أفضل اللاعبين ويعطينا الكثير من الروح، ولقد جهزنا الخطة البديلة بسبب غيابه، هناك غيابات أخرى، ولكننا جاهزون".

وقال شامبيشي: "أشكر الحكومة المصرية لأنها دعمتنا ودعمت البطولة، أمر جيد بالنسبة لنا أن نشارك في هذا التنظيم الرائع، ونتمنى من المشجعين المصريين الحضور إلى الاستاد لمؤازرتنا، نحن نشجع الزمالك، ونتمنى تواجد الجمهور المصري معنا غدا".

وأنهى حديثه قائلا: "أعتقد أن فريقنا يستمتع بكرة القدم، إنهم ينفذون الخطط وأساليب اللعب، ونحن نقوم بتحليل كل الفريق، ونمتلك أسلوب لعب مميز، نريد أن نثبت أننا نمتلك فريق جيد، واستعداداتنا كانت جيدة، ولا بد أن نتدرب بشكل جيد، لاعبونا يشاركون في الدوريات المحلية، ونأمل أن يؤدون بشكل جيد، الكثير من لاعبينا يمتلكون خبرات جيدة، منهم لعب الأمم الإفريقية".