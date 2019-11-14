رياضة | أمم إفريقيا تحت 23 سنة.. نجم زامبيا: جاهزون لمواجهة كوت ديفوار وسنلعب بشجاعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمم إفريقيا تحت 23 سنة.. نجم زامبيا: جاهزون لمواجهة كوت ديفوار وسنلعب بشجاعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد إنكوك موباو لاعب منتخب زامبيا الأوليمبي، أن منتخب بلاده جاهز لمواجهة كوت ديفوار غدا، مشددا على أن سوف يلعبون غدا بكل شجاعة، من أجل الحصول على النقاط الثلاث، مشددا على أن المنتخب سوف يبذل كل ما في وسعه.



وعاد ليقول: "فريقنا يثق بنفسه كثيرا، وسوف نفعل كل ما يمكننا فعله من أجل الفوز في لقاء الغد، ننظر الأن إلى الموضوع بشكل إيجابي، وأعتقد أننا جاهزون رغم تعرضنا للكثير من الضغوطات، ونعرف كيف نحصل على الكرة ونواجه الضعوط على الاستاد".



وأردف موباو في تصريحات بالمؤتمر الصحفي للمباراة: "استقبلنا بالفعل ثلاثة أهداف في شباكنا، ولكن الشيء الإيجابي أن نرى بأنه لا يزال بإمكاننا التأهل، سنحاول إحراز المزيد من الأهداف من أجل التأهل، وسوف نرى ماذا يحدث".

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ويستعد منتخب زامبيا لمواجهة كوت ديفوار، مساء غد الجمعة، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات للمجموعة الثانية ببطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، حيث يحتل المنتخب الإيفواري المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، بينما يقع المنتخب الزامبي في المركز الأخير بنقطة واحدة، في حين يحتل جنوب إفريقيا المركز الأول بأربع نقاط، ويأتي المنتخب النيجيري في المركز الثاني بثلاث نقاط.



وعاد ليقول: "ساكالا كان قائدا ولاعب مهم بالنسبة لنا، وأعطى لنا أمل والكثير من الأهداف، ولكن الإصابة سوف تمنعه من لقاء الغد، ولكن علينا أن نكمل المباراة، نحن نؤمن أن أي لاعب يمكنه إحراز الأهداف، سوف نعطي الأفضل لنا لكي نربح اللقاء، نمتلك روحا واحدة، والمباراة ستكون هديتنا له".



وأنهى حديثه قائلا: "أعتقد أن المشاركة في هذه البطولة يكسبنا خبرات جيدة، اللعب للمنتخب أمر عظيم، كان لدينا استعدادات جيدة للمشاركة في هذه البطولة الكبيرة، ونتمنى اللعب في الأولمبياد، كل ما علينا أن نفعله هو اللعب بشكل جيد، وتنفيذ تعليمات المدير الفني وخططه، بعد ذلك كل شيء سيصبح جيدا في لقاء كوت ديفوار غدا".