رياضة | أهم 6 لاعبين في النجم الساحلي مهددون بعدم اللعب أمام الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم 6 لاعبين في النجم الساحلي مهددون بعدم اللعب أمام الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضربت الإصابات نادي النجم الساحلي التونسي قبل مباراة الأهلي في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا حيث تقام المباراة 29 من شهر نوفمبر الجاري.

كشفت صحيفة "الشروق" التونسية عن أن النجم الساحلي يواجه خطر غياب ستة لاعبين أمام الأهلي بسبب الإصابات حمزة لحمر ومحمد أمين بن عمر ومحمد المثناني وإيهاب المساكني ووجدي كشريدة وسليم بوخنشوش.

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وطلب النجم الساحلي التونسي من الكاف تأجيل مباراته مع الأهلي لمدة 24 ساعة فقط، لتقام يوم 30 بدلاً من 29 نوفمبر الجارى لظروف اللعب مع اتحاد بن قردان في الدوري يوم 25 نوفمبر.