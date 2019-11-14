رياضة | القنوات الناقلة لمباراة مصر والكاميرون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القنوات الناقلة لمباراة مصر والكاميرون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكاميرون يستعد عشاق الكرة المصرية لمتابعة المنتخب الوطني الأوليمبي، بالجولة الأخيرة من دور المجموعات بالأمم الإفريقية تحت23 عاما، في ثالث مباريات المنتخب الأوليمبي بالبطولة الإفريقية والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

ويلعب المنتخب الوطني بقيادة شوقي غريب المدير الفني، ضمن منافسات المجموعة الأولى والتي تضم كل من "مالي وغانا والكاميرون".

وختتم المنتخب الوطني الأوليمبي، مبارياته بالمجموعة في الثامنة من مساء اليوم على ملعب القاهرة الدولي ضد منتخب الكاميرون، حيث يتأهل الثلاث فرق الأولى لأوليمبياد طوكيو 2020.

موعد مباراة مصر الأوليمبي ضد الكاميرون الأوليمبي بالأمم الإفريقية

ويستضيف ملعب القاهرة الدولي أخر مباريات الفراعنة الصغار ضد الكاميرون الأوليمبي، في الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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القنوات الناقلة لمباريات الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية bein sports HD، عن إذاعة البطولة عبر قنواتها، بالإضافة إلى قنوات تايم سبورتس الأرضية TIME SPOTS.

ويسعى شوقي غريب المدير الفني، في قيادة المنتخب الأوليمبي، لحصد الثلاث نقاط وتأكيد صدارته للمجموعة، حيث تقام البطولة على الأراضي ووسط الجماهير المصرية.

وخاض الفراعنة الصغار مباراتين بالمجموعة فاز في الأولى على منتخب مالي بهدف دون رد، وحقق الفوز في الثانية على منتخب غانا بثلاثية مقابل هدفين ويضمن تأهله للدور قبل نهائي.

ويدخل المنتخب الوطني المباراة وهي كتحصيل حاصل بعد تأهله بصفة رسمية حيث يحتل صدارة الترتيب برصيد 6 نقاط، فيمل يحتل منتخب الكاميرون المركز الثاني برصيد 4 نقاط ويحتاج للتعادل فقط لضمان التأهل رفقة الفراعنة.