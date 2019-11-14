رياضة | استجواب جديد في مجلس النواب حول تجاوزات اللجنة الأوليمبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استجواب جديد في مجلس النواب حول تجاوزات اللجنة الأوليمبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم نائب البرلمان الدكتور محمد فؤاد بطلب استجواب جديد لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال وموجها الى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ووزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحى وذلك بشأن استمرار تجاوزات اللجنة الأوليمبية دون تدخل من وزارة الشباب والرياضة .

وحدد الدكتور محمد فؤاد فى طلبه استجواب وزير الشباب والرياضة حول التقاعس فى اتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة تجاه تعديات اللجنة الأوليمبية وسيطرتها على الاتحادات الرياضية وإهمال اداراتها منا اضاع هيبة الدولة المصرية وحقوقها فى الحفاظ على الرياضة بمصر .

ويشمل الاستجواب نقاط ووقائع محددة هى قصور وزير الرياضة فى القيام بأعماله ودوره الدستورى و القانونى ..ووجود عدد من المخالفات المالية والادارية فى الاتحادات الرياضية ومخالفات اللجنة الأوليمبية فى بعثة ريو دى جانيرو الأوليمبية.

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وتضمن ايضا تجاوزات اللجنة الأوليمبية ضد وزارة الشباب الرياضة و تجميد عضوية إتحاد رفع الاثقال دوليا نتيجة تقصير بعض الجهات فى القيام بعملها .

وذكر الدكتور محمد فؤاد فى طلب الاستجواب قيامه من قبل بتقديم العديد من الاستجوابات التى تفيد بالدلائل والبراهين على وجود مخالفات مالية وادارية باللجنة الأوليمبية دون تدخل للوقوف على هذه المخالفات ومحاسبة المقصروحتى اعتقدت جموع الشعب أن اللجنة الأوليمبية باتت دولة داخل الدولة فوق اى محاسبة أو رقابة .

كما ذكر فؤاد فى طلب الاستجواب اخر تجاوزات اللجنة الاوليمبية فى منع ممثلى الجهة الادارية وزارة الشباب والرياضة من حضور الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية .