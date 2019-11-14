رياضة | الأهلي يفاوض مدافع منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يفاوض مدافع منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتح النادي الأهلي باب المفاوضات مع أحمد حجازي مدافع منتخب مصر وفريق وست بروميتش الإنجيزي على أمل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير.

وطلب رينيه فاير المدير الفني لنادي الأهلي ضم مدافع دولي قوي يعيد ترميم دفاع القلعة الحمراء في الميركاتو الشتوي.

Advertisements

ويسعى الأهلي لإقناع أحمد حجازي بفكرة العودة لقيادة دفاع القلعة الحمراء خاصة أن وست بروميتش يلعب في الدرجة الأولى هناك.

فيما يناقش الأهلي فكرة ضم بديل لحمدي فتحي لاعب وسط الفريق بعد إصابته في غضروف الركبة وحاجته للعلاج من شهرين إلى 3 شهور للتأهيل والتعافي قبل العودة من جديد لتدريبات ومباريات القلعة الحمراء.