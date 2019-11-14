رياضة | 9 لاعبون يمثلون مصر فى بطولة كأس العالم لسلاح السيف بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 9 لاعبون يمثلون مصر فى بطولة كأس العالم لسلاح السيف بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يشارك تسعة لاعبين من منتخب مصر للسلاح فى منافسات بطولة كأس العالم لسلاح السيف احدى الجولات المؤهلة الى اوليمبياد طوكيو 2020 والمقرر انطلاقها غدا الجمعه بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة .
واللاعبون هم محمد عامر المصنف 25 عالميا ومهاب سامر المصنف 38 عالميا وزياد السيسي المصنف 45 ،عالميا ومدحت معتز المصنف 56 عالميا و مصطفى ايمن واحمد باهر وياسين ابراهيم ومازن العربى واحمد عمرو.
ومن جانبه اكد رئيس اتحاد السلاح ورئيس اللجنة العليا المنظمة عبد المنعم الحسينى ان المنافسة ستكون شرسة للغاية فى البطولة خاصة مع مشاركة ابطال العالم وكونها احدى الجولات المؤهلة الى طوكيو 2020 .