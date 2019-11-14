رياضة | موعد مباراة الزمالك القادمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الزمالك القادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

موعد مباراة الزمالك القادمة يترقب عشاق وجماهير نادي الزمالك مواجهات فريق الكرة الأول خلال شهر نوفمبر الجاري، ما بين المباريات الودية والرسمية على هامش التوقف الدولي الحالي.

موعد مباراة الزمالك والأميرية الودية

يواجه اليوم الخميس فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره الأميرية في مباراة ودية تجريبية على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة، وذلك ضمن مواجهات الابيض الاخيرة قبل استئناف مباريات مسابقة الدوري الممتاز وبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الابيض إلى مشاركة اغلب اللاعبين المقيدين بقائمة الفريق للوقوف على مستواهم الفني والبدني، حيث يعمل المدرب على رفع الحالة الفنية للفريق إلى أعلى مستوى مطلوب.

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود

يستضيف فريق الزمالك نظيره حرس الحدود يوم الاثنين المقبل على ملعب الجيش عبداللطيف، ضمن تجارب الابيض الودية الأخيرة قبل استئناف مواجهاته المحلية والافريقية، حيث خاض الفريق مجموعة من المباريات الودية أمام جولدي ومنتخب جنوب أفريقيا الأولمبي ووادي دجلة.

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موعد مباراة الزمالك ضد إنبي في بطولة الدوري المصري

يواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره إنبي يوم ٢٥ نوفمبر الجاري على ملعب الجيش بمدينة السلام، ضمن مواجهات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠.

ويخوض الابيض المباراة بعد فترة توقف تخطت الشهر، وذلك بسبب التوقف الدولي الحالي وإقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٣ عام على الاراضي المصرية.

موعد مباراة الزمالك ومازيمبي في بطولة دوري أبطال أفريقيا

يستأنف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مشواره ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بمواجهة مازيمبي الكونغولي يوم ٣٠ نوفمبر المقبل، على ملعب لومباشي الدولي، ضمن مواجهات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال الأفريقي.

القنوات الناقلة لمباريات الزمالك القادمة

تبث مباراة الزمالك و إنبي على قنوات اون سبورت وتايم سبورت بالإضافة الى إذاعتها على موجة الشباب والرياضة واون سبورت، وتذاع مواجهة الزمالك ومازيمبي على شبكة قنوات بي ان سبورت، بينما تقرر عدم إذاعة مواجهتي الاميرية والحدود الوديتين.