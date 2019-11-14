رياضة | عاجل.. إصابة وليد سليمان في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إصابة وليد سليمان في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السبب وراء غياب وليد سليمان لاعب الفريق الأحمر في التدريبات الجماعية أمس الأربعاء.

وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن وليد سليمان لاعب الفريق يعاني من كدمة خفيفة في القدم أبعدته عن تدريبات الكرة خلال مران الفريق أمس الأربعاء.

وأضاف أن الجهاز الطبي سيطمئن على اللاعب الذي يؤدي حاليا برنامجا تأهيليا لمدة 48 ساعة؛ من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.

يذكر أن وليد سليمان أدى تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب على هامش مران الفريق الجماعي أمس الأربعاء قبل خضوعه لتدريبات تأهيلية تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالجهاز الفني.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتصالات وديا يوم الثلاثاء المقبل في إطار التحضير للمرحلة المقبلة.