رياضة | الأهلي يواجه الاتصالات وديا الثلاثاء المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يواجه الاتصالات وديا الثلاثاء المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه تحدد يوم الثلاثاء المقبل موعدًا لمواجهة الاتصالات وديًا؛ استعدادًا لاستئناف مباريات الدوري بمواجهة الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري، والسفر بعدها إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي التونسي يوم 29 من الشهر ذاته في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وأضاف عبد الحفيظ أن الجهاز الفني يتطلع لتحقيق أكبر مكاسب فنية ممكنة من الودية المنتظرة منتصف الأسبوع المقبل، بعد التدريبات المكثفة التي شهدتها الأيام الماضية، وحصول اللاعبين على جرعات تدريبية متنوعة تم تقسيمها بين مرحلة الأعداد الأولى في معسكر الإمارات والثانية بعد استئناف التدريبات مساء الاثنين الماضي عقب الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون.
وأضاف عبد الحفيظ أن الجهاز الفني يتطلع لتحقيق أكبر مكاسب فنية ممكنة من الودية المنتظرة منتصف الأسبوع المقبل، بعد التدريبات المكثفة التي شهدتها الأيام الماضية، وحصول اللاعبين على جرعات تدريبية متنوعة تم تقسيمها بين مرحلة الأعداد الأولى في معسكر الإمارات والثانية بعد استئناف التدريبات مساء الاثنين الماضي عقب الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون.
ويسعى الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر لتجهيز لاعبيه للمرحلة المقبلة، حيث يخوض الفريق التدريبات بشكل يومي على ستاد مختار التتش في المرحلة الثانية من الإعداد.
وتتوقف بطولة الدوري المصري حاليا بسبب خوض منتخب مصر الأوليبمي لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عام والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، وخوض منتخب مصر الأول لمباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.