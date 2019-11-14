رياضة | الأهلي يواجه الاتصالات وديا الثلاثاء المقبل

وأضاف عبد الحفيظ أن الجهاز الفني يتطلع لتحقيق أكبر مكاسب فنية ممكنة من الودية المنتظرة منتصف الأسبوع المقبل، بعد التدريبات المكثفة التي شهدتها الأيام الماضية، وحصول اللاعبين على جرعات تدريبية متنوعة تم تقسيمها بين مرحلة الأعداد الأولى في معسكر الإمارات والثانية بعد استئناف التدريبات مساء الاثنين الماضي عقب الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون.

ويسعى الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر لتجهيز لاعبيه للمرحلة المقبلة، حيث يخوض الفريق التدريبات بشكل يومي على ستاد مختار التتش في المرحلة الثانية من الإعداد.

وتتوقف بطولة الدوري المصري حاليا بسبب خوض منتخب مصر الأوليبمي لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عام والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، وخوض منتخب مصر الأول لمباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.