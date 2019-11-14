رياضة | حمدي فتحي يستعد للسفر إلى ألمانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حمدي فتحي يستعد للسفر إلى ألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن حمدي فتحي لاعب وسط الفريق يتوجه إلى السفارة الألمانية بالقاهرة اليوم الخميس من أجل استخراج تأشيرة السفر إلى ألمانيا استعدادا لإجراء جراحة غضروف الركبة.

وأوضح أن هناك جهودا مكثفة؛ لاستخراج تأشيرة ألمانيا بهدف التعجيل بسفر حمدي فتحي وإجراء العملية الجراحية.

وكان حمدي فتحي قد تعرض للإصابة بقطع في غضروف الركبة خلال مشاركته في تدريبات المنتخب الوطني مساء الاثنين الماضي.

ومن المتوقع أن يغيب فتحي عن الملاعب لمدة تصل إلى 4 أشهر حتى التعافي من الإصابة.

وسيقوم فتحي بإجراء عملية جراحية في غضروف الركبة في ألمانيا بناء على التقارير التي اضطلع عليها الدكتور أحمد عبد العزيز رئيس الهيئة الطبيبة بالأهلي.